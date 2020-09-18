Kızılay'dan immün plazma çağrısı: Koronavirüs yoğun bakım hasta sayısı arttı stoklar tükeniyor

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, immün plazma alınan il sayısının arttığını söyleyerek, "22 ilde 24 noktada plazma bağışı alınıyor" dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma bağışıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



Kınık, "17 bin 471 immün plazma bağışlamak için uygunluk bekliyor.2348 kişi bağışçı oldu. İmmün plazma aldığımız il sayısı arttı, 22 ilde 24 noktada plazma bağışı alınıyor" dedi.