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05 Aralık 2021 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2021 Pazar 11:30:00

Putin-Biden restleşmesi!

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ABD ve Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Ukrayna'daki NATO varlığı kırmızı çizgimizdir” çıkışına ABD Başkanı Joe Biden sert yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'daki NATO varlığı kırmızı çizgimizdir" çıkışına önceki gün sert yanıt veren ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'nın Ukrayna ile ilgili ilan ettiği hiçbir kırmızı çizgiyi kabul etmiyoruz" dedi.

Restleşmenin, Putin ile Biden arasında 7 Aralık'ta yapılması planlanan video konferans zirvesi öncesi gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Putin, 30 Kasım'da NATO'nun askeri altyapısını Ukrayna'da genişletmesinin Rusya için "kırmızı çizgi" olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri yerleştirilse Moskova'ya uçuş süresi 7 dakika olur. Bu tür tehditlerin yaratılması kırmızı çizgidir" dedi.

BIDEN'DAN YANIT

Hürriyet'te yer alan habere göre Biden, Putin ile yapılması planlanan görüşmeye dair konuşurken, "Rusya'nın ilan ettiği hiçbir kırmızı çizgiyi de kabul etmiyorum. Rusya'nın uzun zamandan beri (2014'ten beri geçen süreyi kast ediyor) Ukrayna ile ilgili yapıcı olmayan davranışlarını kayda geçiyoruz. Bu maddeleri Rusya'nın önüne koymayı düşünüyorum" dedi.

'175 BİN RUS ASKERİ SINIRDA BEKLİYOR' İDDİASI

ABD-Rusya arasındaki inatlaşma sürerken, Amerikan Washington Post gazetesi, ABD istihbaratına ait bir belgeyi yayınladı. Belgede Rusya'nın Ocak sonunda Ukrayna'ya yeni bir askeri harekât düzenleyebileceği, 175 bin askerle birkaç cepheden birden Ukrayna'ya saldırı planladığı iddia edildi.

Etiketler : Vladimir Putin ABD-Rusya Hürriyet NATO ABD istihbarat
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