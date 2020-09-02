Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın
Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da bulunduğu binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Lamartin Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, katı sardı.
İhbar üzerine olay yerine Şişli, Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Aynı binada Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun da bulunduğu öğrenildi.
- Erbaş: Hastalıklı bir zihin yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
- Karabük'te bir apartmana karantina kararı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü
- Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın
- Türkiye ilan etti! Doğu Akdeniz'de iki yeni Navtex
- 81 il valiliğine 'Kovid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge