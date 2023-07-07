VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de 'Tanju Özcan' paniği! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
Kılıçdaroğlu'nu Threads açtığına pişman ettiler! 'İstifa et' yorumları doldu taştı
Dünya gündemini sarsan iddia: ABD'li ve Rus yetkililer gizlice görüştü mü?
Bakan Koca'da sürücülere uyarı: Ambulansın peşine takılmayın
Kick boksçu özel harekatçı şampiyonluk yolunda
Pedallı kök hücre yolculuğu
07 Temmuz 2023 Cuma 08:26:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 08:26:00

Kılıçdaroğlu'nu Threads açtığına pişman ettiler! 'İstifa et' yorumları doldu taştı

ABONE OL

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yeni sosyal medya platformu Threads'ta bir hesap açtı. Ancak Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrısı yeni platformda da zuhur etti. CHP Genel Başkanı'nın Threads'ta yaptığı ilk paylaşımın altı 'istifa et' yorumlarıyla doldu taştı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta şirketi, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i dünya genelinde kullanıma sundu. Uygulama ilk günden milyonlarca kullanıcıya erişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk günden Threads hesabı açan isimlerden oldu.

Kılıçdaroğlu, platformdan yaptığı ilk paylaşımda son grup toplantısındaki konuşmadan bir bölümün yer aldığı videoyu paylaştı.

'Değişim' beklentilerine karşılık bir kez daha istifa etmeyeceği imasında bulunduğu videosunu paylaşan Kılıçaroğlu, "25 milyon insanla bir araya gelebildiysek, büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE KİŞİ 'İSTİFA ET' DEDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt veren yüzlerce kişi, 'İstifa et' çağrısında bulundu.

İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları:

Etiketler : Facebook Threads Kılıçdaroğlu
Sevgililer yurtdışı tatilinde

Sevgililer yurtdışı tatilinde
Helallik istedi

Helallik istedi
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
Nişanladılar

Nişanladılar
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
'İllegal Aşk'ın Emel'i

'İllegal Aşk'ın Emel'i

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX