Kılıçdaroğlu'nu Threads açtığına pişman ettiler! 'İstifa et' yorumları doldu taştı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta şirketi, Twitter'a rakip olacak yeni sosyal medya platformu Threads'i dünya genelinde kullanıma sundu. Uygulama ilk günden milyonlarca kullanıcıya erişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ilk günden Threads hesabı açan isimlerden oldu.

Kılıçdaroğlu, platformdan yaptığı ilk paylaşımda son grup toplantısındaki konuşmadan bir bölümün yer aldığı videoyu paylaştı.

'Değişim' beklentilerine karşılık bir kez daha istifa etmeyeceği imasında bulunduğu videosunu paylaşan Kılıçaroğlu, "25 milyon insanla bir araya gelebildiysek, büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir" ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE KİŞİ 'İSTİFA ET' DEDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt veren yüzlerce kişi, 'İstifa et' çağrısında bulundu.

İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları: