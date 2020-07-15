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15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:29:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 15:29:00

Kiev Büyükelçisi Güldere FETÖ'nün içyüzünü anlatan makale kaleme aldı

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Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) düzenlediği darbe girişiminin dördüncü yıldönümü çerçevesinde Ukrayna basını için yazdığı makalede dünyayı, FETÖ'nün içyüzünü görmeye çağırdı.

Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna’nın önde gelen yayın organlarından ‘Den’ gazetesine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine ilişkin makale kaleme aldı. Güldere, makalesinde dört yıl önce 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimine ilişkin FETÖ’nün sinsi planlarını Ukrayna halkına anlattı. Güldere, faaliyet gösteren FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016 gecesi devlete ait silahları, halka ve halkı koruyan devlet görevlilerine karşı kullandıklarını ve asker ve sivil 251 kişinin o geceki olaylarda hayatını kaybettiğini söyledi.

"O GECE TÜRK HALKI, ASKERİ VE POLİSİYLE TEK YUMRUK OLDU"

Terör örgütü FETÖ’ye bağlı kişilerin halkın üzerine tanklar sürdüğünü, buna karşılık Türk halkının askeriyle ve polisiyle tek yumruk olarak darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını kaydeden Güldere, Türkiye’nin bu tarihten sonra, bu terör örgütüne yönelik çok kapsamlı bir mücadeleye girdiğini ifade etti. Bu mücadele sonucunda örgütün Türkiye’de çöktüğünü belirten Güldere, diğer taraftan örgütün ayakta kalabilmek için yabancı ülkelerdeki faaliyetlere yoğunlaştığını dile getirdi.

“FETÖ, POSTMODERN DÖNEMİN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR”

FETÖ’nün yabancı ülkelerde eğitim ve kültür faaliyetleri yoluyla faaliyet gösterdiğini ve kendisini masum bir toplumsal hareket olarak gösterdiğini söyleyen Büyükelçi Güldere, örgütün böylelikle hem gelir elde ederek hem de nüfuz sağlayarak tekrar ayakları üzerinde doğrulma çabasına girdiğini kaydetti. FETÖ’nün postmodern dönemin terör örgütü olduğunu kaydeden Büyükelçi Güldere, bütün dost ülkeleri, bu örgütün iç yüzünü görmeye çağırdı. FETÖ’nün devlette örgütlenme stratejisiyle devlet içinde devlet haline geldiğini söyleyen Güldere, dost ülkelerin, gelecekte benzer sorunlarla karşılaşmaması için FETÖ’ye karşı tavır almaları gerektiğini vurguladı. Güldere, Türkiye Maarif Vakfı’nın, yabancı ülkelerde FETÖ’ye karşı son derece etkili faaliyet yürüttüğünü aktararak; pek çok yabancı ülkede, FETÖ’ye ait kursların ve okulların ya kapatıldığını ya da Maarif Vakfı’na devredildiğini aktardı.

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