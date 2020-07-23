Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk resmi rakibi İlhan Cihaner oldu!

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında aday adaylığını açıkladı.



CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa adaylık için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Kayıtlı 1370 delegesi bulunan CHP'de, genel başkanlığa aday adaylığı için 70 civarı delegenin imzası gerekiyor.

İLHAN CİHANER KİMDİR?

24. Dönemde Denizli Milletvekili olarak TBMM'de yer alan İlhan Cihaner, uzun yıllar Adalet Bakanlığı bünyesinde Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev almıştı. İşte, CHP Genel Başkan adayı İlhan Cihaner'in biyografisi...

23 Şubat 1968'de Kars'ta doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep'tir.

Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi.

Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.