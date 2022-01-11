Kazakistan'dan havalanan tahliye uçağı İstanbul'a indi

Olaylar nedeniyle tarifeli seferlerin bir süredir yapılamadığı Kazakistan'daki hükümet ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından tahliye seferine başlandı.

Almatı Havalimanından hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta, tahliye operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları ve bazı Türk yolcular yer aldı.

Tahliye seferini icra eden toplam 167 yolcunun bulunduğu uçak, saat 16.20'de İstanbul Havalimanına ulaştı.

Ailelerine kavuşan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.