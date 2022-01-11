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11 Ocak 2022 Salı 18:29:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 18:29:00

Kazakistan'dan havalanan tahliye uçağı İstanbul'a indi

Kaynak: AA

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Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak İstanbul'a geldi.

Olaylar nedeniyle tarifeli seferlerin bir süredir yapılamadığı Kazakistan'daki hükümet ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından tahliye seferine başlandı.

Almatı Havalimanından hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta, tahliye operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları ve bazı Türk yolcular yer aldı.

Tahliye seferini icra eden toplam 167 yolcunun bulunduğu uçak, saat 16.20'de İstanbul Havalimanına ulaştı.

Ailelerine kavuşan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Etiketler : kazakistan tahliye havalimanı
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