VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yeni şarkılar yola çıktı!"
Ilısu Barajı ve HES açılıyor! Başkan Erdoğan konuşuyor
Buse İskender ilk hedefini açıkladı
İki İsrail subayını kaçırdıklarını iddia ettiler
Nostaljik paylaşım
"Hayal görüyor"
'Siper' başarıyla ateşlendi
66 binden fazla doku ve organ nakline destek sağladı
"Evlenebiliriz"
Hayalini gerçekleştirdi
TUSAŞ'tan yeni tanıtım filmi
Kılıçdaroğlu'ndan yine Kanal İstanbul tehdidi
PKK'da panik artıyor! İntihara yöneliyorlar
Ünlü rapçinin konserinde izdiham: Ölü ve yaralılar var
AİHM, Mimarlar Odası'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili başvurusunu reddetti
FETÖ'nün mahrem imamından fişleme itirafı
'Megabüs' vaat etti! 'Megakuyruk' oldu
Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İyon savaşçılarının 2500 yıllık hüznü
Türkiye'nin dev yatırımı 'Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı yapılacak
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kurul oluşturuldu
1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay
Haftalık Burç Yorumları! İkizler kariyer, Terazi aşkta yükselişte
06 Kasım 2021 Cumartesi 11:42:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 11:42:00

Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseköğrenim öğrencilerinin kasım ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.

Etiketler : gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu burs kredi ödeme
Cenevre'de yarışacak

Cenevre'de yarışacak
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

Yüzündeki değişimiyle şaşırttı
1,5 yıl sonra sahnede

1,5 yıl sonra sahnede
Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"

Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Fotoşop kurbanı olmuş

Fotoşop kurbanı olmuş
Cesur olmayı seviyorum

Cesur olmayı seviyorum
Zirve Ajda'nın

Zirve Ajda'nın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER