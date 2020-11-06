  • BIST
    1183.64
  • Dolar
    8,4462
  • Euro
    9,9994
  • Altın
    527,3990
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 120 terörist öldürüldü
Almanya'dan dikkat çeken mesaj: ABD, tek adam şovundan fazlasıdır
Ermenistan ABD'ye SİHA için yalvardı: Satışları durdurun
Putin hakkında flaş iddia! İşte bırakacağı tarih
"Avrupalı liderler Türkiye'yi örnek almalı"
Trump Twitter üzerinden açıklama yaparken Biden ikinci kez kamera karşısındaydı
Darbeci Sisi safını belli etti!
ABD seçimleri için yargı yolunu gösteren Trump'a kötü haber
O iddiaya Pentagon'dan yalanlama
Koronavirüs salgınına karşı önlem kararları alındı
Kaybolan 13 yaşındaki çocuğu köpek buldu
19 yıl önce işlenen cinayetle ilgili iki kişi tutuklandı
Yemen'de 'BAE ihlalleri mağdurları' haklarını savunmak için birlik kurdu
Milli sporcudan bronz madalya
Fed faiz kararını açıkladı!
Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için ‘geçmiş olsun' mesajı
Trump'ın seçim ekibi Nevada'da oy sayımlarının durması için dava açtı
Biden, ABD tarihinde en fazla oy alan başkan adayı oldu
Bakan Kurum'dan İzmir depremi açıklaması
Koronavirüs organ bağışı sürecini olumsuz etkiledi
Bakanlıktan valiliklere 'koronavirüs denetimleri' genelgesi
Türkiye'de vaka sayısı artıyor! Bakan Koca uyardı
Bakan Soylu'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama
WhatsApp'ta tatil modu dönemi
06 Kasım 2020 Cuma 09:56:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 09:56:00

Kardeş Azerbaycan karşısında bozguna uğrayan Ermenistan ABD'ye SİHA'larımız için yalvardı: Satışları durdurun

ABONE OL

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan ve işgalci Ermeni ordusunun kabusu olan Türk SİHA'ları ABD'deki Ermeni lobisini harekete geçirdi.

Ordusunu yeni nesil silahlarla güçlendirerek işgalci Ermenistan'a ait binlerce araç, silah ve füze sistemini imha ederek cephede ezici üstünlük sağlayan Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini sürdürürken, dağılmakta olan birliklerini toparlamak için cepheye paralı askerler yollayan Ermenistan ordusu ise sahada mağlup olunca farklı yöntem arayışlarına girmeye başladı.

ERMENİ LOBİSİNDEN ABD'Lİ ŞİRKETE SİHA MEKTUBU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre iki ülke arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan Türk yapımı insansız hava araçlarına yönelik harekete geçen Ermeni lobisi, SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü yedek parçalara yönelik ABD'li teknoloji şirketi Garmin'e bir mektup yazdı.

'SATIŞLARI DURDURUN' ÇAĞRISI

Amerika Ermeni Milli Komitesi, mektubunda SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü ABD'li teknoloji şirketlerine ait parçaların Türkiye ve Azerbaycan'a olan tüm satışlarının durdurulmasını istedi.

ABD'li teknoloji şirketi Garmin ise Ermeni lobisinin iddiası üzerine, Türk yapımı SİHA'lar hakkında inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

Etiketler : SİHA ermenistan azerbaycan abd
Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!

Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!
Nişanlandılar!

Nişanlandılar!
Berk Atan'dan rahatlatan 'deprem' açıklaması

Berk Atan'dan rahatlatan 'deprem' açıklaması
Çevremin dörtte biri korona

Çevremin dörtte biri korona
Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak

Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
Tuğba Melis Türk aradığı role kavuştu! Zengin rollerinden bıktı köylü oldu

Tuğba Melis Türk aradığı role kavuştu! Zengin rollerinden bıktı köylü oldu
Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi

Demet Akalın tepki göstermişti! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi
Survivor yarışmacısı Avatar lakaplı Atakan Arslan açıkladı: Pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz

Survivor yarışmacısı Avatar lakaplı Atakan Arslan açıkladı: Pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER