Kabine üyeleri, Saadet Partili Bitmez için başsağlığı diledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, Bitmez'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş mesajında, "TBMM Genel Kurulunda geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'in vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Saadet Partisi camiasına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vefat haberini üzülerek öğrendiğini kaydederek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya taziye mesajında, "TBMM Genel Kurul konuşması sırasında kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Merhumun acılı ailesine, yakınlarına, Yüce Meclisimize ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımızın bütçe görüşmeleri sırasında vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldığım Saadet Partisi Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet; ailesine, Saadet Partisi camiasına, Meclisimize ve milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bitmez'in vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.