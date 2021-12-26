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Jandarma helikopterleri karlı dağlarda terörist avında
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26 Aralık 2021 Pazar 21:52:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 21:52:00

Jandarma helikopterleri karlı dağlarda terörist avında

Kaynak: TRT Haber

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Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma ekiplerinin zorlu kış şartlarına rağmen Diyarbakır kırsalında gerçekleştirdiği operasyon görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, havacılık ekiplerinin karlı dağların üstünde süzüldüğü anlara yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından, zorlu kış şartlarına rağmen Diyarbakır kırsalında görev yapan havacılık ekiplerinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, havacılık ekiplerinin karlı dağların üstünde süzüldüğü anlara yer verildi.

"FİLM SAHNESİ DEĞİL, HAYATIN TA KENDİSİ"

Görüntülerle birlikte yayımlanan mesajda, "Film sahnesi değil, hayatın ta kendisi. Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından gerçekleştirilen operasyondan görüntüler" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : jandarma tsk film sahnesi
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