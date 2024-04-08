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08 Nisan 2024 Pazartesi 00:18:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 00:18:00

Jakuzi iddiaları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı

Kaynak: AA

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Sancaktepe Belediyesi binasının başkanlık katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası paylaşımı üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, X isimli sosyal medya hesaplarında, Sancaktepe Belediyesi binasının Başkanlık katının 6 bin metrekare olduğu, bahse konu makam katında jakuzi, çok sayıda dinlenme odası ve yemek odası bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

İnceleme yapan savcılık, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca resen soruşturma başlattı.

Etiketler : Sancaktepe Belediyesi Resen Soruşturma jakuzi
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