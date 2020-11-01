İzmir'deki depremde 33 saat sonra mucize

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan bir vatandaş daha 33 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

900'e yakın yaralının olduğu, 17 binanın yıkıldığı depremin ardından geçen 33 saatte, enkazlarda arama ve kurtarma çalışmalarına hız verildi.



33 SAAT SONRA MUCİZE GİBİ KURTULUŞ

Saatler ilerledikçe enkaz altındaki insanların hayata tutunmalarının zorlaşacağını bilen ekipler, dikkatli ama ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde enkaz bölgelerinde çalışıyor.

Ekiplerin bu gayreti, bir kez daha yüzleri güldürdü ve Rıza Bey Apartmanı enkazından, 33 saat sonra 45-50 yaşlarında olduğu öğrenilen bir erkek şahıs, yaralı olarak kurtarıldı.