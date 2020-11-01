İzmir'deki depremde 33 saat sonra mucize

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01 Kasım 2020 Pazar 01:13:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 01:13:00

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan bir vatandaş daha 33 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

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İzmir'de dün yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 39 can kaybı yaşanırken, mucize gibi kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor.

900'e yakın yaralının olduğu, 17 binanın yıkıldığı depremin ardından geçen 33 saatte, enkazlarda arama ve kurtarma çalışmalarına hız verildi.

33 SAAT SONRA MUCİZE GİBİ KURTULUŞ

Saatler ilerledikçe enkaz altındaki insanların hayata tutunmalarının zorlaşacağını bilen ekipler, dikkatli ama ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde enkaz bölgelerinde çalışıyor.

Ekiplerin bu gayreti, bir kez daha yüzleri güldürdü ve Rıza Bey Apartmanı enkazından, 33 saat sonra 45-50 yaşlarında olduğu öğrenilen bir erkek şahıs, yaralı olarak kurtarıldı.

Etiketler : izmir deprem izmir depremi mucize kurtuluş enkaz
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