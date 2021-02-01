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01 Şubat 2021 Pazartesi 13:23:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 13:23:00

İzmir'de "deprem fırtınası" mı yaşanıyor?

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Ege'de İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti. Son dakika itibarı ile İzmir'de Karaburun'da saat 11.35'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem Uzmanı Prof. Dr Şükrü Ersoy, Akşam TV'ye yaptığı açıklamada, "Fay hattının daha büyük bir deprem oluşturma potansiyeli var, 7'ye kadar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında 4.1 büyüklüğünde ve hemen peşinden 5,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremin saat 08.03'te meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde 4 deprem daha oldu.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremler sırasıyla şöyle meydana geldi:

Saat 08.03'te yerin 24 kilometre derinliğinde 4.1

Saat 08.20'de yerin 7 kilometre derinliğinde 2.9

Saat 08.46'da yerin 20 kilometre derinliğinde 5.1

Saat 08.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8

Saat 09.00'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.7

AFAD’DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, İzmir’de yaşanan deprem fırtınasının ardından yaptığı ilk açıklamada ‘Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır’ ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: TÜM BİRİMLERİMİZ SEFERBER EDİLMİŞTİR

İzmir’de peş peşe meydana gelen depremin arından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kalın açıklamasında “İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

‘ŞU DAKİKA İTİBARİ İLE CAN KAYBI YOK’

AA'dan yapılan son dakika açıklamasında ‘Karaburun, İzmir’e 15 kilometre uzaklıkta bir ilçemiz. Şu dakika itibari ile bir yıkım veya can kaybı olmadığını söyleyebiliriz’ dedi.

BAKAN KURUM'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin, 'İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz incelemelerini başlattılar. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık.' açıklamasını yaptı.

"DEPREMLERİN BÜYÜKLÜĞÜ 7'YE ÇIKABİLİR"

Akşam TV'ye konuk olan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bugün peş peşe yaşanan İzmir depremine ilişkin merak edilen soruları cevapladı.

Ege denizinde depremlere neden fay hattının Midilli fayı olduğunu belirten Ersoy, "Midilli'nin daha büyük bir deprem oluşturma kapasitesi var, 7'ye kadar yükselebilecek bir deprem oluşabilir. Şimdiki süreç bizim izleme sürecimiz." dedi.

Etiketler : deprem ege izmir afad
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