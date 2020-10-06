İncir hırsızı yakalandı

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06 Ekim 2020 Salı 07:48:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 07:48:00

İzmir'de bahçeden 81 kilogram incir çalan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Tire ilçesinde bir evin bahçesinden 81 kilogram incir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde bir evin bahçesinden 81 kilogram incir çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan İsmail Uzgur, Başköy Mahallesi'nde evinin bahçesindeki 81 kilogram incirin çalınması üzerine jandarmaya başvurdu.

Çalışma başlatan ekipler, evin yakınlarında incirlerin yüklendiği aracın plakasını belirledi.

Araç sahibi S.A'yı takibe alan ekipler, zanlıyı çaldığı incirleri alım satım işi yapan F.G'ye satmak isterken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler çalınan incirleri Uzgur'a teslim etti.

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