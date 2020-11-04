İzmir'de arama çalışmaları sona erdi. 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti.

09.55 Deprem sonrası başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

06.30: AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 45 artçı olmak üzere, toplam 1.713 artçı sarsıntı yaşanmıştır. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15’inde çalışmalar tamamlanmış olup 2 binada çalışmalara devam edilmektedir.

05.12: İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

03.22: Rıza Bey apartmanından bir vatandaşın cansız bedenin çıkarıldığı haberi geldi.