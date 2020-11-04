  • BIST
    1165.01
  • Dolar
    8,4975
  • Euro
    9,9173
  • Altın
    517,1240
İstanbul
13 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ödemelerin yapılacağı tarih belli oldu
Twitter ve Facebook çok sayıda haber hesabını askıya aldı
Twitter, Trump'ın attığı "seçim" tweetine erişim kısıtlaması getirdi
İzmir'de arama çalışmaları sona erdi
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX kararı
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Trump zaferini ilan etti!
Kuvvetli geliyor! Sel uyarısı
İsrailli bakandan Trump'a destek: Kazanması için dua ediyorum
ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı
"Viyana saldırısının kahramanları"
Başkan Erdoğan imzaladı! Kesin kesin korunacak hassas alan ilan edildiler
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha! Azerbaycan son bilançoyu açıkladı
İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi
Diego Maradona'dan üzücü haber!
Trump'tan son dakika seçim açıklaması
Aydın Kuşadası'nda korkutan deprem!
ABD yeni başkanını seçiyor: İlk sonuçlar geldi
Bakan Koca'dan filyasyon uyarısı: Kimseyi atlamayın
ABD eyaletlerinde oy verme işlemi Türkiye saati ile 02.00'de sona erecek
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Numan Kurtulmuş'tan Viyana'ya taziye mesajı
İzmir'deki depremde can kaybı 111'e yükseldi
ABD başkanını seçiyor: Kullanılan oy sayısı 100 milyonu geçti
04 Kasım 2020 Çarşamba 10:52:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 10:53:00

İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. İzmir'de 6.6'lık depremin ardından arama çalışmaları sona erdi. Depremde 114 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de arama çalışmaları sona erdi. 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti.

09.55 Deprem sonrası başlatılan arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

06.30: AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 45 artçı olmak üzere, toplam 1.713 artçı sarsıntı yaşanmıştır. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15’inde çalışmalar tamamlanmış olup 2 binada çalışmalara devam edilmektedir.

05.12: İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

03.22: Rıza Bey apartmanından bir vatandaşın cansız bedenin çıkarıldığı haberi geldi.

Etiketler : İZMİR ARAM KURTARMA ÇALIŞMA
Yalın dileğini dile getirdi...

Yalın dileğini dile getirdi...
İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza için geri dönüş yok! 'Barışmamak üzere ayrıldık'
'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı

'Kuzey Yıldızı'nda rol alan Aslıhan Güner'in eşi Mert Kılıç açıkladı: Sevgimiz hiç azalmadı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilikleri ile örnek oldular
Sosyal mesafeli özlem giderme

Sosyal mesafeli özlem giderme
Böyle bir korku yaşamadım

Böyle bir korku yaşamadım
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı

Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan'ın romantik akşamı
Didem Soydan ile birlikteliği gündem olmuştu... Ev alışverişi Burak Deniz'den

Didem Soydan ile birlikteliği gündem olmuştu... Ev alışverişi Burak Deniz'den

EN ÇOK OKUNAN HABERLER