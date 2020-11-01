Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA-DHA
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 kişi hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.