Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

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01 Kasım 2020 Pazar 07:31:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 07:31:00

İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA-DHA

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişinin gözaltına alındığını ve 2 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, 49 paylaşım tespit edildi, 37 kişi hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Muhterem İnce TUTUKLAMA sosyal medya
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