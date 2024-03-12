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12 Mart 2024 Salı 21:23:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 21:23:00

İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 5'i çocuk 46 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, 2 can salındaki 1'i çocuk 34 göçmeni karaya çıkardı.

Karaburun ilçesi açıklarında ise motor arızası nedeniyle sürüklen lastik bottaki 4'ü çocuk 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında da durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : İzmir Göçmen yakalama
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