İYİ Partili Aylin Cesur'un skandal sözlerine AK Parti'den çok sert tepki: Biz dinlerken utandık

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06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:39:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48:00

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un skandal sözlerine AK Parti'den tepki: Biz dinlerken utandık, o söylerken utanmamış!

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un skandal sözlerine çok sert tepki gösterdi. AK Partili Muş, 'İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep' dedi.

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleşti.

Kongrede söz alan Ispartalı milletvekili Aylin Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız…" şeklinde konuştu.

"ŞARKİKARAAĞAÇ'TA CEBİRLE YAPARIZ"

İYİ Partili Cesur; şöyle devam etti:

"Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Koca Ali'lerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta cebirle yaparız. Çavdır'da Müzeyyen hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız.." 

AK PARTİLİ MUŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İYİ Parti milletvekilinin kullandığı ahlaksız üsluba bakar mısınız? Biz dinlerken utandık, o bu sözleri söylerken utanmamış! Ne diyelim! İlla Edep İlla Edep" ifadelerini kullandı.

CEMAATİN ÖNÜNE GEÇİP FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞTİ

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un cemaatin önüne geçip fotoğraf çektirmesi tepki çekmişti.

Süleyman Şahin'in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz vermiş ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etmişti.

Aylin Cesur'un bu hareketi tepki çekerken, bu anları da kendi danışmanı cep telefonu ile görüntülemişti.

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