İYİ Parti'de sular durulmuyor!

Başkanlık Divanı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edeceği söylentileri hakkında konuştu. Görevden alınmasını istifa sebebi olarak görmediğini belirten Ağıralioğlu, "Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır. Görevleri de Genel Başkan verir. Görev verilince 'İyi' demek, alınınca 'Kötü' demek mizacı zayıf insanların işidir" dedi.

Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini de açıklayan Ağıralioğlu, "İyilik yolunda, iyilerle memleketin selameti için mücadele edeceğiz" dedi.

Ağıralioğlu, "Dört yıldır siyasetin bu kadar kamplaştığı bir zeminde herkesin üzüntüsü olmak benim şerefimdir. Bu şerefi kendi adıma partimin sorumlulukları adına taşımaya devam edeceğim" diye konuştu.

PARTİ İÇİ MUHALEFET GÖREVİNİ Mİ ÜSTLENECEK?

Meral Akşener'in altılı masadaki müttefiklerinden CHP'nin tepkisini çekmemek için Ağıralioğlu'nu görevden uzaklaştırması parti içerisindeki muhalefeti güçlendirdi.

İYİ Parti'de iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğini ve divan değişikliğini 'şahsi bir nöbet değişikliğinden ibaret olduğunu belirten İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kamuoyunda ve millet nezdinde bu ilgi ve alakanın endişeye dönük olması partimize yöneltilmiş gözlerinde benim irademde tecelli etmeye gayret ettirdiğim sözlerinde etki alanını ihbar etmektedir. Milletimize namus sözüm şudur, ben bunca kamplaşmanın arasında bunca siyasi kompartımanlar arasında herkesin kendine üzülüp kendine sevindiği bu zeminde memleketimin ortak üzüntüsü olabilmenin iftiharıyla partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun bu çıkışı İYİ Parti'de HDP ve CHP ile ittifak kurmak istemeyen bloğun kıpırdamasına neden oldu. Meral Akşener artık sadece yuvarlak masadaki koalisyon dengelerini değil parti içerisindeki dengeleri de gözetmek zorunda kalacak.