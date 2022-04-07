VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sahur Kapıkule'de, iftar yurt dışında
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, iftarda gençlerle buluştu
Namaz kılan babasının sırtına çıkan ufaklık gündem oldu
Mukabele geleneği Türk hayırseverlerle Uganda'ya taşındı
Bu yaz tatil yok iş var
Ünlü yönetmen İstanbul'da
Huzurlu, mutlu ve sakin
Havada, karada, yer altında masa tenisi
Önce kanser taraması sonra gezi
Gönüllü oyuncak tamircileri
İlk ders: egzersiz
Çeyiz parasıyla iş veren oldular
Google Maps'te büyük yenilik: Paralı yolun maliyetini de çıkartacak
İYİ Parti'de sular durulmuyor!
Thodex'in firari CEO'su Özer etkin pişmanlık istedi
Sembolikten astronomik fiyatlara
Mahsur Yavaş mı Kılıçdaroğlu mu?
Türkiye'ye çağ atlatacak proje!
Dışişleri Bakanlığından Ruanda soykırımı yıl dönümünde taziye açıklaması
Kars'ta heyelan sonucu aksayan tren seferleri normale döndü
Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler kadın konukevlerini hizmete alacak
Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi yarın açılacak
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada
Türkiye dahil 6 ülkeden kritik toplantı!
07 Nisan 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 16:00:00

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Yavuz Ağıralioğlu'ndan "gitmiyorum" resti

Kaynak: aksam.com.tr

ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'ye rahatsızlık veren Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı. Ağıralioğlu, "Ben makam ve mevkilerden güç alarak değil kalbimden kuvvet alarak konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim." dedi.

Başkanlık Divanı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa edeceği söylentileri hakkında konuştu. Görevden alınmasını istifa sebebi olarak görmediğini belirten Ağıralioğlu, "Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır. Görevleri de Genel Başkan verir. Görev verilince 'İyi' demek, alınınca 'Kötü' demek mizacı zayıf insanların işidir" dedi.

Cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini de açıklayan Ağıralioğlu, "İyilik yolunda, iyilerle memleketin selameti için mücadele edeceğiz" dedi.

Ağıralioğlu, "Dört yıldır siyasetin bu kadar kamplaştığı bir zeminde herkesin üzüntüsü olmak benim şerefimdir. Bu şerefi kendi adıma partimin sorumlulukları adına taşımaya devam edeceğim" diye konuştu.

PARTİ İÇİ MUHALEFET GÖREVİNİ Mİ ÜSTLENECEK?

Meral Akşener'in altılı masadaki müttefiklerinden CHP'nin tepkisini çekmemek için Ağıralioğlu'nu görevden uzaklaştırması parti içerisindeki muhalefeti güçlendirdi.

İYİ Parti'de iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğini ve divan değişikliğini 'şahsi bir nöbet değişikliğinden ibaret olduğunu belirten İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Kamuoyunda ve millet nezdinde bu ilgi ve alakanın endişeye dönük olması partimize yöneltilmiş gözlerinde benim irademde tecelli etmeye gayret ettirdiğim sözlerinde etki alanını ihbar etmektedir. Milletimize namus sözüm şudur, ben bunca kamplaşmanın arasında bunca siyasi kompartımanlar arasında herkesin kendine üzülüp kendine sevindiği bu zeminde memleketimin ortak üzüntüsü olabilmenin iftiharıyla partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun bu çıkışı İYİ Parti'de HDP ve CHP ile ittifak kurmak istemeyen bloğun kıpırdamasına neden oldu. Meral Akşener artık sadece yuvarlak masadaki koalisyon dengelerini değil parti içerisindeki dengeleri de gözetmek zorunda kalacak.

Etiketler : Yavuz Ağıralioğlu Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı
Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor

Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar

Ayrılığa daha fazla dayanamadılar
Kovidi atlattılar

Kovidi atlattılar
4 kişilik doğum günü kutlaması

4 kişilik doğum günü kutlaması
Seda'nın Lucifer'ı

Seda'nın Lucifer'ı
Kral Şakir sevgisi 23 ülkede

Kral Şakir sevgisi 23 ülkede
Dijital dönüş

Dijital dönüş
Merak uyandıran bir hikaye

Merak uyandıran bir hikaye
2.kez anne oluyor

2.kez anne oluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER