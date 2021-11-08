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08 Kasım 2021 Pazartesi 09:14:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 09:14:00

İYİ Parti küfürbaz vekile kalkan oldu! Lütfü Türkkan'ı böyle savundu

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, küfürbaz vekil Lütfü Türkkan'ı, "Hükümete yakın muhabirler birtakım kurgular yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz" sözleriyle savundu.

Hükümete ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırma fırsatını kaçırmayan İYİ Parti'liler rezilliği kamera görüntüleriyle sabit Lütfü Türkkan hakkındaki sorular karşısında ya sessiz kalıyor ya da ağız kalabalığı yaparak konuyu değiştiriyor.

Meral Akşener küfürbaz vekille ilgili ağzını açmazken İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "Hükümete yakın muhabirler birtakım kurgular yapıyor. İktidar bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Olay bir provokasyon. Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum" diyerek akıllara zarar bir açıklama yaptı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da "Valiliklerin; koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir" tweet'iyle Türkkan'ı kınamak yerine bürokratlara parmak sallamayı tercih etti.

Etiketler : Lütfü Türkkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu
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