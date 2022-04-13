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13 Nisan 2022 Çarşamba 08:43:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 08:44:00

İttifak fena karıştı! 60 bin oyuyla ayar çekiyor

Kaynak: Akşam Gazetesi

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'28 Şubat ittifakı' üyesi DP'li Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter koydu, Deva ve Gelecek ayağa kalktı, diğerleri rahatsız oldu.

Altılı ittifak, bırakın cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi, henüz nasıl bir aday seçecekleri konusunda bile net bir tutum sergileyemiyor. Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayda aranan niteliklere dair açıklamaları, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın son açıklamasıyla adeta tuz buz oldu.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda, ittifak içinde şok etkisi yaratan kriterler sıraladı. Kılıçdaroğlu'nun daha önce açıkladığı kriterlere de taban taban zıt bir görüntü veren kriterler arasında , "20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, seçilebilirlik, seçim sonrası 20 yılda AK Parti tarafından 'devr-i sabık' muamelesine maruz kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi" gibi 3 temel kriter sıralandı.

24 NİSAN'DA İÇ HESAPLAŞMA

Bu kriterler, ittifak içinde rahatsızlık yarattı. Daha önce AK Parti hükümetlerinde başbakanlık, bakanlık yapmış DEVA ve Gelecek Partili yetkililer adeta ateş püskürdü. Uysal'ın çıkışı sonrası görüştüğüm DEVA ve Gelecek Partili yetkililer 24 Nisan'da DP'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda rahatsızlığın bizzat dile getirileceğini söyledi.

60 BİN OYUYLA AYAR VEREMEZ

Konuştuğum bir yetkili, "Doğrudan DEVA ve Gelecek Parti hedef alınıyor. Son toplantıda rahatsızlığımızı ifade edeceğiz. 60 bin oyuyla bize ayar vermeye çalışıyor. Bu durum asla kabul edilemez. Sadece Sayın Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a da göndermedir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun da Gültekin Uysal'ın açıklamasından rahatsız olduğu ifade edildi.

HERKESİN KENDİNE GÖRE KRİTERİ VAR

Uysal'ın çıkışı bir kez daha gösterdi ki; Millet İttifakı bırakın adayı, henüz nasıl bir aday gösterecekleri konusunda bile uzlaşamadı. Kılıçdaroğlu, geçmişte aday kriterlerini şu ifadelerle açıklamıştı: "Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Bizim çok popüler bir ismi getirip cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri çok önemli. Adayın siyasetçi olması lazım. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanıyan bir siyasetçi olması lazım. Devleti bilen, sağduyulu, ittifakın bileşenlerine güven veren ve ortak hareket etmeyi temel ilke olarak kabul etmiş birisi..."

Etiketler : Kılıçdaroğlu Doğrudan DEVA Gelecek Parti Gültekin Uysal
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