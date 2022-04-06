VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese: Türkiye bizim için dost ülkedir
Karadeniz'de bir mayın daha tespit edildi!
Borrell acı gerçeği açıkladı
Atak sonrası Hürkuş ve Gökbey müjdesi
"Türkiye gibi güçlü bir ortakla çalışarak mücadele edeceğiz"
"Türkiye'nin önemini tekrar hatırladılar"
Yılın ilk çeyreğinde 708 bin 523 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de sis etkili oluyor
İhracatçılara bugüne kadar yaklaşık 24 bin hususi damgalı pasaport verildi
Rusya'nın Ukrayna müdahalesi Balkanlar için ne anlama geliyor?
Adalet Bakanlığı, cezaevleriyle ilgili haber ve iddiaları özel ekiple takip ediyor
Bakan Nebati ve Varank Togg'un direksiyonunda!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
Oyuncu keşfetmeyi bilmeli
Karnaval tadında klip
9 Nisan'da prömiyer
Doğum gününde yad edildi
‘Sar Bak' kutlaması
İspanya'da ödüllendi
Bayramda sahnedeler
Yalnız ve mutlu
Rapçi Kubat
Köpeğine bebek arabası
06 Nisan 2022 Çarşamba 15:03:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 15:03:00

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese: Türkiye bizim için dost ülkedir

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve beraberindeki heyet ile görüştü. Bakan Lamorgese, 'Çok fazla açıdan iş birliği içerisinde bulunduk, sadece mesleki anlamda değil, bütün insani konularda da çok uzun süredir çalışmaktayız. Türkiye bizim için dost ülkedir.' diye konuştu.

İtalyan mevkidaşını ve beraberindeki heyeti Bakanlık girişinde karşılayan Soylu, konuklarını süre makamında misafir etti.

Burada konuşan Soylu, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek "Uzun zamandır karşılıklı iş birliği içerisinde çok iyi çalışıyoruz. Belki de 100 yılımızın en önemli meselelerinden birisi olan kaçak göç konularıyla alakalı da iyi çalışıyoruz. Polis iş birliğimiz ve özellikle yaptığımız komisyon toplantıları çok başarılı geçti. Terörle mücadele zaten ortak çalışma zeminimiz. Bugünkü nazik ziyaretiniz de hem ikili ilişkilerimizi çok güzel bir noktaya taşıyacak hem de üzerine çalıştığımız konuları tekrar değerlendirebilme fırsatı sunacaktır." dedi.

Bakan Soylu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Lamorgese de iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluğun çok eskilere dayandığını söyledi. Konuk Bakan, "Çok fazla açıdan iş birliği içerisinde bulunduk, sadece mesleki anlamda değil, bütün insani konularda da çok uzun süredir çalışmaktayız. Bu konularda yaptığımız iş birliği daha da katlanarak arttı. Organize suçlarla mücadele, terörle mücadele kapsamında da iş birliği çalışmalarımız devam etti. Yine göç konusunda da birlikte çok hızlı çözümler bulduk ve sürekli telefonla görüşüp iletişim halinde kaldık. Türkiye bizim için dost ülkedir." diye konuştu.

Bakan Soylu, şeref defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından İtalyan mevkidaşına Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi ile ilgili bilgi verdi.

Daha sonra iki bakan ve heyetleri, basına kapalı toplantıya geçti.

Etiketler : Bakan Soylu İtalyan mevkidaşı İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese
3 günde 7 bin kişi

3 günde 7 bin kişi
Romantik tekli

Romantik tekli
Dijital dönüş

Dijital dönüş
Merak uyandıran bir hikaye

Merak uyandıran bir hikaye
Romantik Berk

Romantik Berk
Demet'e taş attı

Demet'e taş attı
İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü

İspanyollar'dan sonra İtalyanlar'dan övgü
11 bin km'lik turne

11 bin km'lik turne
Dijital dinlenme heyecanı

Dijital dinlenme heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER