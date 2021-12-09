Şam'ın hedefi YPG

Küresel askeri ve istihbarat gelişmelerine yer veren Intelligence Online'da "İstihbarat Şefi Hüssam Luka Suriye'nin doğusunu fethetmekle görevlendirildi" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde "Beşar Esed'in Genel İstihbarat Servisi'nin başında bulunan ve Suriye'de DEAŞ'ı son yıllarda ortadan kaldıran başarılı operasyonları yöneten Hüssam Luka'ya aynı yöntemleri ülkenin doğusunda uygulaması talimatı verildi" diye yazıldı. Luka'nın adı Eylül 2020'de ABD yaptırımlarında yer almıştı.