FETÖ'nün örgüt şeması deşifre! Örümcek ağı gibi sarmışlar

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10 Temmuz 2020 Cuma 10:41:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 10:43:00

İşte FETÖ'nün örgütsel şeması! Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akış anlattı

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, terör örgütü FETÖ'nün örgütsel şeması ve Türkiye İstişare Heyeti'nin özelliklerini anlattı. Akış, "Bu büyük şema bir nevi büyükşehir statüsü. Bu bir il yapılanması ama büyük bir ilin yapılanması. " dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, terör örgütü FETÖ’nün örgütsel şemasındaki detayları anlatarak “Bu büyük şema bir nevi büyükşehir statüsü. Bu bir il yapılanması ama büyük bir ilin yapılanması. 30 büyükşehirden biri denebilir bu şema için. İstanbul’da sekiz, Ankara’da üç, İzmir’de ise iki tane var bu şemadan.” ifadelerini kullandı.

Örgüt lideri Fetullah Gülen’in topluma ait değerleri sonuna kadar sömürdüğünü belirten Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akış, örgüt lideri Gülen’in metafizik terimlerle mesajlar vererek ona inananları maddi manevi istismar ettiğini söyledi.  

Akış sözlerine “Bugün yerinde konforlu bir şekilde otururken Türkiye’deki üyelerine Medrese-i Yusufiye’yi işaret eden bir örgüt lideri. Kainat imamı tabiri önemli. Örgüt lideri metafizik ile bir bilinçaltı işleyerek kendisini kainatın kudretli bir insanı olarak görüyor, bu şu demek; sebebi bir takım tanrısal özellikleri de barındırdığını düşünmesi. Peygamberlerle rüyada toplantı yapmak gibi metaforlar karşımıza çıktı.” şeklinde devam ettikten sonra terör örgütü FETÖ’nün Türkiye İstişare Heyeti’nin özelliklerini anlattı.

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