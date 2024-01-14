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İstanbul'da yaya yollarını kullanan motosikletlere ceza kesildi
14 Ocak 2024 Pazar 22:12:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 22:12:00

İstanbul'da yaya yollarını kullanan motosikletlere ceza kesildi

Kaynak: AA

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İstanbul'da, sahildeki yaya yollarında motosiklet kullandığı belirlenen sürücülere para cezası kesildi.

Polis ekipleri, Zeytinburnu ve Kadıköy sahillerinde yürüyüş yapılan yollarda motosiklet kullanımını önlemek için denetim yaptı.

Denetimlerde, yaya yolunu kullandığı tespit edilen motosiklet sürücülerinin ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti.

Zeytinburnu'ndaki denetimde 5 motosiklet sürücüsüne yaya yolunu kullandıkları gerekçesiyle toplam 43 bin 576 lira para cezası uygulandı.

Etiketler : motosiklet sahil yaya yolu ihlal İstanbul trafik
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