16 Nisan 2024 Salı 08:06:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 08:06:00
İstanbul'da Mahzen-27 operasyonu... Nurlan Zharımbetov yakalandı
İstanbul'da düzenlenen ‘MAHZEN-27' operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı Bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen 'MAHZEN-27' operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı Bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı.