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16 Nisan 2024 Salı 08:06:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 08:06:00

İstanbul'da Mahzen-27 operasyonu... Nurlan Zharımbetov yakalandı

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İstanbul'da düzenlenen ‘MAHZEN-27' operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı Bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen 'MAHZEN-27' operasyonuyla hakkında İnterpol'ün kırmızı bültenle dolandırıcılık suçundan, sarı Bültenle 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov yakalandı.

Etiketler : kom mahzen-27 operasyon
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