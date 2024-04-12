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12 Nisan 2024 Cuma 00:55:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 00:55:00

İstanbul'da gece bekçisini yaralayan kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Avcılar'da kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede gece bekçisini silahla vurarak yaralayan zanlı ile beraberindeki kişi tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan bekçi B.K. ile saat 04.00 sıralarında İDO İskelesi mevkisinde durdurduğu şüpheliler C.G. ve E.B. arasında kimlik kontrolü sırasında arbede çıktı.

E.B, kendisine kelepçe takmaya çalışan bekçi B.K.'yi silahla ateş ederek yaraladı.

Olay yerinden kaçan şüphelileri, desteğe gelen diğer gece bekçileri suç aleti tabancayla yakaladı.

Yaralı bekçi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren B.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden E.B'nin, 3'ü yaralama, 1'i gasp olmak üzere 8 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. C.G.'nin de 19'u "kasten yaralama" olmak üzere 50 suç kaydının olduğu ve arandığı belirlendi.

Adliyeye sevk edilen C.G. ve E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : kimlik kontrolü gece bekçisi avcılar olayı
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