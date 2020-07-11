İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ayasofya paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından Ayasofya cami hakkında bir videolu paylaşımda bulundu..
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından İstanbul Valiliği tarafından hazırlanan bir video paylaştı.
Ayasofya'nın iç ve dış güzelliklerinin gösterildiği videoda birçok önemli şairin Ayasofya için söylediği sözler yer aldı. Videonun sonunda ise ezan sesi duyuldu..
Ali Yerlikaya videolu paylaşımda ''Tarih: #24TemmuzCuma Vakit: #CumaNamazı Camii: #AyasofyaCamii Kavuşuyoruz...'' ifadelerini kullandı.
Tarih: #24TemmuzCuma ����— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 11, 2020
Vakit: #CumaNamazı ����
Camii: #AyasofyaCamii ����
Kavuşuyoruz... pic.twitter.com/tege1j9Nvn
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