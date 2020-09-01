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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Adli Yıl' mesajı
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01 Eylül 2020 Salı 09:57:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 09:57:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Adli Yıl' mesajı

Kaynak: İHA

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Adli yıl açılışı nedeniyle bir mesaj yayımlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 'Milletimizin bağrından çıkan, tertemiz vicdanı olan hukukçularımızın adalet terazisinin asla şaşmayacağına inancımız tamdır' ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni adli yıl açılışı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Milletimizin bağrından çıkan, tertemiz vicdanı olan hukukçularımızın adalet terazisinin asla şaşmayacağına inancımız tamdır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya adli yıl açılışı nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, "Tarih boyunca hak ve adaletin tesisi amacıyla devletler inşa eden milletimiz adaleti, tüm vatandaşlarının en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmaktan bir an olsun yorgunluk hissetmeyen adalet teşkilatımız, fedakarca çalışan mensuplarıyla milletimizin huzur ve refahı için son derece önemli bir görevi yerine getiriyor. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır’ veciz ifadesini rehber edinen yargı mensuplarımız, hukukun üstünlüğü ilkesinin güvencesidir" ifadelerini kullandı.

Yargı mensuplarına güvenini vurgulayan Yerlikaya, "Aziz milletimizin birliği, dirliği, huzur ve kardeşliğinin sonsuza dek sürmesi için milletimizin bağrından çıkan, tertemiz vicdanı olan hukukçularımızın adalet terazisinin asla şaşmayacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle hakkın ve hukukun tecellisi için görevini tavizsiz yerine getiren bağımsız yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve tüm adli personelimizin yeni adli yılını kutluyorum. Görevi başında şehit düşen tüm yargı mensuplarımız ve adalet teşkilatı çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Yeni adli yılımızın ülkemize, vatandaşlarımıza, yargı teşkilatımıza ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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