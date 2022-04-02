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02 Nisan 2022 Cumartesi 19:37:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 19:38:00

İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması

Kaynak: AA

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İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenmek istenen ramazan etkinliklerine izin verilmediği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İBB tarafından ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe valilik tarafından izin verilmediği" yönündeki haberlerle ilgili bazı hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği belirtildi.

İBB tarafından Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ramazan etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla stant ve dinlenme alanları kurulacağı, bu etkinlikler sırasında da gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının istendiği aktarıldı.

"Konunun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun yetkisinde"

Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da ramazan ayı boyunca "Kitap ve Kültür Fuarı" düzenleme talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir.

Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan cevabi yazıda 'Kurulun 26 Şubat 2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin, meydanın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği' bildirilmiştir.

Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir."

Etiketler : Valilik İstanbul Valiliği Sultanahmet Meydanı
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