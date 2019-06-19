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19 Haziran 2019 14:15 | Çarşamba

İstanbul, "Aynı anda en fazla raylı sistem yapılan şehirler"de dünyada ilk sırada

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), dünya genelinde toplu taşımacılığa dair tüm çalışmalarını açıkladı. UITP’nin verilerine göre İstanbul, "Aynı anda en fazla raylı sistem hattının yapıldığı şehirler sıralamasında" dünyada birinci sırada yer alıyor.

İstanbul’un dört bir yanında metro, tramvay, füniküler olmak üzere 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar sürüyor. Toplam 221,7 kilometre uzunluğa sahip bu hatlardan 13’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4’ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Yapımı devam eden hatlar tamamlandığında İstanbul’daki raylı sistem hat uzunluğu 2 kat artarak toplam 454 kilometreye çıkacak. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde 1994 yılına kadar raylı sistem hat uzunluğu toplam 28,05 kilometreyken son 25 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılan vizyon ve hizmet anlayışıyla raylı sistem hat uzunluğu toplam 233,05 kilometreye çıkarıldı. Her gün milyonlarca İstanbullu’ya hizmet veren raylı sistem hatlarının daha da yaygınlaştırılması için şehrin dört bir yanında aynı anda 17 farklı hatta çalışmalar aralıksız sürüyor." denildi.

YAPIMI DEVAM EDEN EN FAZLA RAYLI SİSTEM PROJESİ İSTANBUL’DA

Dünyada toplu taşımacılık sektörünün en seçkin kuruluşlarından biri olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), dünya genelinde toplu taşımacılığa dair tüm çalışmaları yakından takip edip kayıt altına alıyor. UITP’nin verilerine göre dünya genelinde yapımı devam eden raylı sistem hatları incelendi. Buna göre, 17 farklı raylı sistem inşaatının devam ettiği İstanbul’un, “Aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler sıralamasında" dünyada birinci sırada olduğu tespit edildi.

PROJELER TAMAMLANDIĞINDA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 2 KAT ARTACAK

İstanbul’un dört bir yanında 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar eşzamanlı olarak devam ediyor. Metro, tramvay ve füniküler sistemlerinin yer aldığı hatlar, toplam 221,7 kilometre uzunluğa sahip. Bu hatlardan 13’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4’ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Faaliyette olan 233,05 kilometrelik raylı sistem hattı düşünüldüğünde yeni projelerin tamamlanmasıyla il genelinde raylı sistem uzunluğu yaklaşık 2 kat artarak 454 kilometreye çıkacak. Böylece İstanbullular’a daha hızlı, konforlu ve kesintisiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

2 AYRI HATTA ÇALIŞMALAR BİTTİ, TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI 

Yapımı devam projelerden Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı’nın inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. İstanbul’un ikinci sürücüsüz metrosu olacak bu hatta test sürüşlerine başlandı. Hattın, bu yıl sonunda İstanbulluların hizmetine açılması planlanıyor.

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı’da da inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli katenersiz tramvay hattı olacak bu projenin de 1 yıl içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

İBB tarafından yapımı devam eden hatlar ise şöyle:

1-         Eminönü – Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı

2-         Mahmutbey - Mecidiyeköy Metro Hattı

3-         Mecidiyeköy – Kabataş Metro Hattı

4-         Ataköy - Basın Ekspres  - İkitelli Metro Hattı

5-         Dudullu - Bostancı Metro Hattı

6-         Rumeli Hisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı

7-         Kaynarca – Pendik - Tuzla Metro Hattı

8-         Çekmeköy – Sultanbeyli Metro Hattı

9-         Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı

10-       Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) Metro Hattı

11-       Başakşehir - Kayaşehir Raylı Sistem Hattı

12-       Mahmutbey – Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı

13-       Sarıgazi – Taşdelen – Yenidoğan Metro Hattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı devam eden hatlar;

1-         Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı

2-         Sabiha Gökçen Havalimanı – Kaynarca Merkez Metro Hattı

3-         Bakırköy (İDO) - Kirazlı Metro Hattı

4-         Halkalı - Arnavutköy- İstanbul Havalimanı Metro Hattı

Ayrıca yapımı devam eden metro projelerinin 9’u sürücüsüz metro sistemiyle inşa ediliyor. Bunlar;

1-         Dudullu - Bostancı Metro Hattı

2-         Halkalı - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı Metro Hattı

2-         Mahmutbey - Mecidiyeköy – Kabataş Metro Hattı

3-         Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metro Hattı

4-         Sarıgazi – Taşdelen – Yenidoğan Metro Hattı

5-         Çekmeköy – Sultanbeyli Metro Hattı

6-         Mahmutbey - Mecidiyeköy Metro Hattı

7-         Mecidiyeköy – Kabataş Metro Hattı

8-         Mahmutbey – Bahçeşehir - Esenyurt Metro Hattı

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe Hattı da dahil edildiğinde yeni hatlarla birlikte İstanbul’da sürücüsüz metro hattı sayısı 10’a çıkacak. Bu özelliğiyle İstanbul, sürücüsüz metro sistemlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü olacak. Metro taşımacılığında son teknoloji olan sürücüsüz metro sistemleri dünyada en fazla ilgi gören toplu taşımacılık sistemi olarak dikkat çekiyor.

(DHA)

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