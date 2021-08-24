VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taliban'ın ABD zırhlılarıyla ilgili planı deşifre oldu!
"Rodi Çevlik" İstanbul'da yakalandı
İran'dan sınırda lakayt tavır!
e-Tebligat uygulamasıyla 43 binden fazla ağaç korunmuş oldu
ABD'den dalga geçer gibi açıklama!
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun: Reel sektörümüze yönelik yeni finansal ürünler çıkarıyor...
G7 zirvesi Afganistan'dan çekilme tarihini görüşecek
"Bu şeftaliler ezik" dedi… Pazarda kıyamet koptu!
MSB duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi
"Kısıtlanması Türkiye ve Yunanistan'ın yararına"
Bu bölgeler dikkat! Sağanak yağış geliyor
Memur zammında mutlu son!
Candan zarafet
Harbiye'de 90'lar rüzgarı
Doğulu'dan 3 saatlik performans
Kızına mektup yazdı
Kilo sorunu olanlar dikkat Uykusuz kalmanın bedeli: 400 kalori
Merdiven çıkamıyor düğme ilikleyemiyorsa dikkat!
Anne adayları için de aşı çok önemli
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 24 Ağustos
Dronlar Türkiye'nin tanıtımı için uçacak
İpek Yolu Rallisi için keşif çalışmaları başladı
ABD Başkanı Biden İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı
24 Ağustos 2021 Salı 00:37:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 00:37:00

İpek Yolu Rallisi için keşif çalışmaları başladı

ABONE OL

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" hedefiyle yola çıkan keşif ekibi Dışişleri Bakanlığı'ndan uğurlandı. Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, rallinin tarihi İpek Yolunu yeniden ortaya çıkarmada önemli katkısı olacağını söyledi.

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" için hazırlıklar sürüyor.

Keşif turları kapsamında Almanya'dan yola çıkan bir grup rallici Ankara'ya geldi.

"TARİHİ İPEK YOLU'NUN ÖNEMİNE VE ROLÜNE KATKI YAPACAK"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "İpek Yolu'nun dünya ticaretindeki merkezi rolünü de göz önünde bulundurmak, yeniden ortaya çıkarmak bakımından bu rallinin katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Ralli, Dışişleri Bakanlığı, Türksoy ve Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği'nin desteğiyle 2022'de düzenlenecek.

Rallinin keşif turları Almanya'dan başlayıp, Moğolistan'daki Orhun Abidelerinde son bulacak.

"BİZİ ŞİMDİDEN HEYECANLANDIRIYOR"

Kıran, "Kültürel ve tarihi kodlarımızın nişanelerinin her bir durak noktasında varlığımızı yeniden canlandırması çok daha önemli. Esasen bizzat yerelden de her ülkenin bu ralliye gösterdiği ilgi bizi şimdiden heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı.

Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi için yola çıkan keşif ekibi 26 Ağustos'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferinin 950. Yıl dönümü törenine de katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan uğurlanan ekip, Türk Cumhuriyetlerinden geçerek Moğolistan'a kadar uzanan bir yolu kat edecek.

Etiketler : Keşif turları Dışişleri Bakanlığı Yavuz Selim Kıran İpek Yolu Rallisi
‘Sakin bir hayat istiyorum'

‘Sakin bir hayat istiyorum'
Saygı 2'nin seyirci heyecanı

Saygı 2'nin seyirci heyecanı
Polis olacak

Polis olacak
Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi
"Yolu arabeskten geçmeyen yoktur"

"Yolu arabeskten geçmeyen yoktur"
Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Annesi yoğun bakıma kaldırıldı
Markalarını tanıttılar

Markalarını tanıttılar
Aşk orucunu bozdu!

Aşk orucunu bozdu!

Instagram hesabı kapatıldı

Instagram hesabı kapatıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER