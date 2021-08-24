İpek Yolu Rallisi için keşif çalışmaları başladı

"Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi" için hazırlıklar sürüyor.

Keşif turları kapsamında Almanya'dan yola çıkan bir grup rallici Ankara'ya geldi.

"TARİHİ İPEK YOLU'NUN ÖNEMİNE VE ROLÜNE KATKI YAPACAK"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "İpek Yolu'nun dünya ticaretindeki merkezi rolünü de göz önünde bulundurmak, yeniden ortaya çıkarmak bakımından bu rallinin katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Ralli, Dışişleri Bakanlığı, Türksoy ve Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği'nin desteğiyle 2022'de düzenlenecek.

Rallinin keşif turları Almanya'dan başlayıp, Moğolistan'daki Orhun Abidelerinde son bulacak.

"BİZİ ŞİMDİDEN HEYECANLANDIRIYOR"

Kıran, "Kültürel ve tarihi kodlarımızın nişanelerinin her bir durak noktasında varlığımızı yeniden canlandırması çok daha önemli. Esasen bizzat yerelden de her ülkenin bu ralliye gösterdiği ilgi bizi şimdiden heyecanlandırıyor" açıklamasını yaptı.

Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi için yola çıkan keşif ekibi 26 Ağustos'ta düzenlenecek Malazgirt Zaferinin 950. Yıl dönümü törenine de katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan uğurlanan ekip, Türk Cumhuriyetlerinden geçerek Moğolistan'a kadar uzanan bir yolu kat edecek.