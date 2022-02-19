AK Parti ve MHP'lilere tehdit

İmamoğlu, su zammına ret oyu veren AK Parti ve MHP'lileri tehdit etti

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla AK Parti ve MHP'li belediyeler suya yüzde 7'lik indirim yaparken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 175 zam yapamadı diye adeta çıldırdı. İmamoğlu, İstanbulluları düşünerek yüzde 175'lik zammı engelleyen AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine tehditler savurdu. İBB Meclisi'nde CHP tarafından planlanan suya yüzde 175'lere varan zam teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbulluların yaşam hakkı olan suya rekor zammın kabul edilmemesi sonrası AK Parti ve MHP'li meclis üyelerini hedef alan açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, konuşmasında zammı reddeden AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine tehditler savurdu.

YÜZDE 175 ZAM YAPAMADIĞI İÇİN TEHDİTLER SAVURDU

İmamoğlu suya yüzde 175 zammı İBB Meclisinden geri çeviren AK Parti ve MHP'lilere tehditler savurdu. İmamoğlu, yüzde 175'lik zammı geri çevirmenin İstanbul'a zarar vermek olduğunu iddia ederek 'Mahkemelerde verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. Şimdi siz düşünün." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN SU FATURASINA YÜZDE 7'LİK İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Başkan Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:

Belediye başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.

AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde bizler en az yüzde 7 indirim yapacağız. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hesabını soracağız.