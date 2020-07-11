İletişim Başkanlığından 15 Temmuz'a özel mehterli klip

15 Temmuz Mehteri etiketiyle paylaşılan videoda ''Tüm şehitlerimize rahmet, minnet ve dua ile...'' ifadeleri kullanıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'O gün bugündür diye kahramanlar can verdi Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti' Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle...' ifadelerini kullandı.