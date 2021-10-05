Yerli ve milli yazılım sinyali

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05 Ekim 2021 Salı 13:05:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 13:05:00

İletişim Başkanı Altun'dan sosyal medyadaki erişim sorununa ilişkin açıklama

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İletişim Başkanı Altun; Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan erişim sıkıntısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, yerli ve milli yazılım gereksinimine vurgu yaparak, "Dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Sosyal medyada yaşanan erişim sıkıntısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. "Yaşanan sorun ayrıca hepimize asında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu göstermiştir." diyen Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydederek yerli ve milli yazılım sinyalinde bulundu:

"Dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya mecralarında dün yaşanan sıkıntı, süresi, sonuçları ve dünyaya öğrettikleri ya da öğretecekleri itibarıyla şimdiden iletişim tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Dünyaya "alternatifsiz" denilen küresel sosyal medya şirketlerinin ne denli kırılgan ve düzensiz bir yapı içerisinde olduğunu gösteren bu sorun, bizlere de milli bir siber anlayışın önemini bir kez daha hatırlatmıştır.

Yaşanan sorun ayrıca hepimize asında verilerimizin ne denli tehlikede olduğunu, sosyal özgürlüklerimizin ne kadar çabuk ve kolay bir şekilde kısıtlanabildiğini ve sosyal medyadaki düzensizliğin bireyde ve toplumda onarılması güç hasarlara yol açabileceğini göstermiştir.

Yerli, milli ve güvenilir yazılımlara daha fazla yönelerek onları geliştirmenin yanında, küresel sosyal medya mecralarının da bireyin özgürlüklerini tehlikeye atmaksızın belirli ve güvenilir bir düzende çalışmasını temin etmek artık bir zorunluluktur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dijital dünyanın birçok faydasıyla birlikte getirdiği bu tip sorunlardan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlarıyla devrededir, çalışmaya devam etmektedir."

Etiketler : Sosyal medya Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli ve milli yazlım
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