VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan o iddiaya yanıt: Görevimin başındayım
Türk savunma sanayisinde düğmeye basıldı
Haydar Dümen hayatını kaybetti
"Kılık değiştirip sızıyorlar"
Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 23 şüpheliden 21'i yakalandı
Merkez Bankası enflasyon ve dolar tahminini değiştirdi
MSB duyurdu: 29 terörist etkisiz hale getirildi
S-400'leri aktifleştirdiler
Döviz ve altın için yeni karar
İkinci kez hapse girecek
Doğum gününü sahnede kutladı
İstinaf davasında hakaret sayıldı
İlk kez tiyatro sahnesinde
8 yıllık evlilik sona erdi
-17 derecede defile
5 yıl aradan sonra yeniden
Kafam çok rahat
Kılıç kaburgama saplandı
Rus generalden Putin'e istifa çağrısı!
"Müezzin sesi duymak istemiyorum"
ABD'de dikkat çeken buluşma!
Çarpıcı Ukrayna çıkışı
11 Şubat 2022 Cuma 14:25:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 14:25:00

İletişim Başkanı Altun'dan o iddiaya yanıt: Görevimin başındayım

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hakkında çıkan, “Sağlık sorunu var, gidecek.” iddialarına yanıt verdi.

Bazı yayın organlarında çıkan "Sağlık sorunu var, gidecek." iddialarına cevap veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların asılsız olduğunu ve fitne kazanının kaynatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a konuşan Altun, "Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de 'manevi çöküntü'dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum.' dedi.

"İyiyim, görevimin de başındayım" diyen Altun'un açıklamaları şöyle:

'FİTNE KAZANI KAYNATILIYOR'

"Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de 'manevi çöküntü'dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum.

Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar. Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar.

Allah aşkına 'söyleniyor', 'kime sorsanız öyle diyor', 'rivayet ediliyor', 'bekleniyor' ifadeleriyle bezenmiş metinlere haber denir mi? Haberi kaynağından sormaya ne oldu? Nerede kaldı teyit mekanizması?

Türk medyasının düzeyini aşağı çeken yaklaşımlar bunlar. Bu tavırlar bizatihi medya mesleğinin seçkin temsilcileri tarafından kınanmalı, ayıplanmalı.

Allah'a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz.

Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İDDİALARA CEVAP

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 3.5 yıl içinde ulusal ve uluslararası alanda kurumsallaşmasını tamamladığına dikkati çeken Altun, ilk günden itibaren dezenformasyonla mücadele ettiklerini, etmeye de devam ettiklerini söyledi. "Medya ile ilişkilerimiz konusu da maalesef manipüle edilmeye çalışılıyor" diyen Altun, hem İletişim Başkanlığı'nın çalışma prensiplerini anlattı hem de kendisiyle ilgili iddialara açık ve net yanıt verdi:

"Bizim pozisyonumuz bellidir. Medyanın demokratikleştirici, kamuoyunu bilgilendirici bir aygıt olarak önünü açmaya, medya meslek mensuplarının imkânlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve elbette medyayı bilgilendirmeye, doğru bildiklerimizi kamu çıkarı adına medyayla paylaşmaya çalışıyoruz.

Öte yandan medyanın iç ya da dış çıkar odakları tarafından demokratik siyasal alanını vesayet altına almasına da engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke. Bu ülkenin yönetişim sistemi içinde stratejik iletişim kültürünün merkezi bir unsur olması kaçınılmaz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız İletişim Başkanlığı'nı devletimizin bütün kritik kurullarına üye yaptı.

Kişisel magazini bir kenara bırakalım, kurumsal analizler yapalım.

Sorduğunuz için söylüyorum. Gayet iyiyim. Görevimin başındayım. Sayın Cumhurbaşkanı'mın emrinde, mesai arkadaşlarımla birlikte ülkemizin marka değerini daha da artırmak, Türkiye düşmanlarının dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek, hakikate hizmet etmek için çalışıyoruz.

Odağımız, 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanı'mız bu ülkenin başında olsun. Yarınlarımız bugünlerimizden çok daha güzel olacak."

Etiketler : Cumhurbaşkanımız İletişim Başkanlığı FAHETTEİN ALTUN GÖREV
Şöhrete giden yolda yalnızmış

Şöhrete giden yolda yalnızmış
Zirveyi kaptırdı

Zirveyi kaptırdı
Aile yemeği

Aile yemeği
Araları mı bozuk?

Araları mı bozuk?
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Zayıfladık ama hipnozla değil

Zayıfladık ama hipnozla değil
Kulisine giren tek kişiydim

Kulisine giren tek kişiydim
Aras da korona oldu

Aras da korona oldu
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER