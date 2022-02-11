İletişim Başkanı Altun'dan o iddiaya yanıt: Görevimin başındayım

Bazı yayın organlarında çıkan "Sağlık sorunu var, gidecek." iddialarına cevap veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddiaların asılsız olduğunu ve fitne kazanının kaynatılmaya çalışıldığını ifade etti.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a konuşan Altun, "Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de 'manevi çöküntü'dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum.' dedi.

"İyiyim, görevimin de başındayım" diyen Altun'un açıklamaları şöyle:

'FİTNE KAZANI KAYNATILIYOR'

"Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de 'manevi çöküntü'dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum.

Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar. Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar.

Allah aşkına 'söyleniyor', 'kime sorsanız öyle diyor', 'rivayet ediliyor', 'bekleniyor' ifadeleriyle bezenmiş metinlere haber denir mi? Haberi kaynağından sormaya ne oldu? Nerede kaldı teyit mekanizması?

Türk medyasının düzeyini aşağı çeken yaklaşımlar bunlar. Bu tavırlar bizatihi medya mesleğinin seçkin temsilcileri tarafından kınanmalı, ayıplanmalı.

Allah'a şükür biz, birlik, bütünlük içinde çalışıyoruz.

Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimiz kudretli, dirayetli ve basiretli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İDDİALARA CEVAP

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 3.5 yıl içinde ulusal ve uluslararası alanda kurumsallaşmasını tamamladığına dikkati çeken Altun, ilk günden itibaren dezenformasyonla mücadele ettiklerini, etmeye de devam ettiklerini söyledi. "Medya ile ilişkilerimiz konusu da maalesef manipüle edilmeye çalışılıyor" diyen Altun, hem İletişim Başkanlığı'nın çalışma prensiplerini anlattı hem de kendisiyle ilgili iddialara açık ve net yanıt verdi:

"Bizim pozisyonumuz bellidir. Medyanın demokratikleştirici, kamuoyunu bilgilendirici bir aygıt olarak önünü açmaya, medya meslek mensuplarının imkânlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve elbette medyayı bilgilendirmeye, doğru bildiklerimizi kamu çıkarı adına medyayla paylaşmaya çalışıyoruz.

Öte yandan medyanın iç ya da dış çıkar odakları tarafından demokratik siyasal alanını vesayet altına almasına da engel olmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke. Bu ülkenin yönetişim sistemi içinde stratejik iletişim kültürünün merkezi bir unsur olması kaçınılmaz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız İletişim Başkanlığı'nı devletimizin bütün kritik kurullarına üye yaptı.

Kişisel magazini bir kenara bırakalım, kurumsal analizler yapalım.

Sorduğunuz için söylüyorum. Gayet iyiyim. Görevimin başındayım. Sayın Cumhurbaşkanı'mın emrinde, mesai arkadaşlarımla birlikte ülkemizin marka değerini daha da artırmak, Türkiye düşmanlarının dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek, hakikate hizmet etmek için çalışıyoruz.

Odağımız, 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanı'mız bu ülkenin başında olsun. Yarınlarımız bugünlerimizden çok daha güzel olacak."