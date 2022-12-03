İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 117'ye ulaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 1995'te terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.
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