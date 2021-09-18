VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, Rusya'nın oyununu bozdu
İhanet konuşması ortaya çıktı: Türk üretimi T-70 sakın uçmasın
Sezen desteği
Hollywood yıldızı İstanbul'da
Hedefi oyunculuk
Konserler başlıyor
Üçüncü şahıslarla alakası yok
Düğünüme hazırlanıyor gibiyim
Harbiye'de kahkaha tufanı
Hem çekti hem oynadı
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
Şafak vakti saldırdı
CHP 'çıplak semazen' skandalını böyle savundu
AK Parti ve MHP bastırdı, 'Veto'su aşıldı
Fitch, Türkiye'nin büyüme hızına yetişemiyor
Sebze ağırlıklı beslenmek korona riskini azaltıyor
Avuç içindeki kızarıklık KARACİĞERİN ALARMI
Felcin en önemli nedeni yüksek tansiyon
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 18 Eylül
ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı
Denemeler başarıyla sonuçlandı!
İşte 17 Eylül 2021 koronavirüs tablosu
Başkan Erdoğan açıkladı: Mayıs 2023'te tamamlanacak
İmamoğlu'ndan yüzde 440'lık zam kıyağı
18 Eylül 2021 Cumartesi 11:19:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 11:19:00

İhanet konuşması ortaya çıktı: Türk üretimi T-70 sakın uçmasın

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

Ankara'daki casusluk çetesine yönelik operasyonlar, küresel savunma şirketlerinin Türkiye'deki kritik projeleri durdurmak için nasıl çalıştıklarını gözler önüne serdi. Ele geçen belgeye göre, Türkiye'ye 'AW101' helikopterleri satmak isteyen İtalyan Leonardo firmasının temsilcisi Sedef D. 'T-70 Türk üretimi olduğu için en büyük tehlike bu. Bunu ortadan kaldırmalıyız.' ifadelerini kullanıyor.

Ankara'daki casusluk çetesine yönelik operasyon, küresel savunma şirketlerinin Türkiye'deki kritik projeleri durdurmak için nasıl çalıştığını gözler önüne serdi. Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, savunma sanayiindeki casusluk soruşturması kapsamında 11 sanık hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir tutanak yer aldı. Firma çalışanı sanık Emre Özlük'ün bilgisayarından çıkan "24 Ocak 2020 Aktem Leonardo Helikopter Bölümü Toplantısı" başlıklı belgede, toplantıya katılanların konuşma dökümlerinin tutanak altına alındığı görüldü.

DÜNYAYA KORKU SALDI

Tutanaktaki konuşmalar, uzun yıllar savunma sanayii devleri için pazar olarak görülen Türkiye'nin, bugün milli ürünleriyle dünyaya korku saldığını gösteriyor. Görüşmelerde İtalyan Leonardo firmasının, TCG Anadolu ve Trakya çok maksatlı amfibi hücum gemileri için AW101 helikopteri satmak istediği görülüyor. Bu helikopterlerin satımı karşısındaki en büyük tehlikenin ise Türk üretimi T-70 genel maksat helikopteri olduğu vurgulanıyor.

YENİ İHRACAT LİSANSI SORUN ÇIKARIR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Toplantıdaki diyaloglar şu şekilde:

-Leonardo temsilcisi Sedef D. (S.D): SH-70'lerin LPD üzerinde kullanılması için fikirler ortada dolaşıyor. T-70 Türk üretimi olduğu için en büyük tehlike bu. Bunu ortadan kaldırmalıyız.

-Sanık emekli albay Faruk Baytürk (F.B.): Biz işlediğimiz için bu alternatifleri ortadan kaldırdık.

-S.D.: T-70 şu anda ilerliyor ama yeni ihracat lisansı gerekirse bu sorun olabilir. Bunu dile getirmeliyiz.

-F.B.: Çok güzel bunu kullanırız.

DEPREM SENARYOSU

Görüşmede olası deprem senaryosu da konuşulmuş:

-Leonardo temsilcisi Sergio S. (S.S.): Deprem meselesi neden önemli?

-F.B.: Deprem Avcılar, Yeşilköy tarafından çok hasar verecek. Köprüler de hasar alacak. LPD'de hastane var. Kazazedeler oradan Mudanya gibi yerlerdeki hastanelere nakledilebilir. Bunu ortaya biz attık ama artık bizim kulağımıza geri geliyor.

-S.S.: 101'in hasta taşıma için uygun olmadığını düşünüyorum.

-Sanık Mustafa Sırrı Akın (M.S.A.): Önemli olan tek seferde azami sayıda insan taşıyabilmek.

-S.D.: Er veya geç bu deprem gerçekleşecek.

YAZILIMI MİLLİ

Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyacını karşılamayı amaçlayan proje kapsamında 109 adet T-70 genel maksat helikopteri; TUSAŞ'ın ana yükleniciliği, Sikorsky, ASELSAN, TEI ve Alp Havacılık'ın alt yükleniciliğinde yurt içinde üretilip özgün tasarımlarla millileştiriliyor. Helikopter gövdesi, paller, iniş takımı, dişli kutuları ve uçuş kontrol parçaları, kokpit aviyonikleri ve T700-TEI-701D motoru yurt içinde üretiliyor. Yazılımı da milli olan helikopterde yüzde 50'nin üzerinde millilik oranına ulaşıldı. Sikorsky'nin S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri önümüzdeki yıl TSK'ya teslim edilecek.

GÖKBEY'İ DE KONUŞMUŞLAR

Türk savunma sanayiinin milli ürün tercihinden duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri Gökbey'e ilişkin değerlendirmelerde de görüldü. Leonardo temsilcisi Sedef D.'nin "Savunma Sanayii Başkanlığı'nın planı Gökbey'i her yerde kullanmak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bile ilerisi için 'Gökbey geliyor' diye konuşuyormuş" şeklindeki yakınmaları endişeyi yansıttı. 6 Eylül 2018'de ilk uçuşunu gerçekleştiren milli helikopter T625 Gökbey'in bu yıl seri üretime geçmesi planlanıyor.

Etiketler : t70 helikopter savunma sanayi
Esmersoy'dan iş hayatıyla ilgili tüyolar

Esmersoy'dan iş hayatıyla ilgili tüyolar
Gastronomi gecesi

Gastronomi gecesi
15. sanat yılını kutlayacak

15. sanat yılını kutlayacak
Zekeriyaköy'de aşk başkadır

Zekeriyaköy'de aşk başkadır
'Şahsiyet'Meksika'da

'Şahsiyet'Meksika'da
"Sadece arkadaşız"

"Sadece arkadaşız"
‘Sel Suyu'nu okumam

‘Sel Suyu'nu okumam
Ayrılık iddialarına Nesimi'yle cevap

Ayrılık iddialarına Nesimi'yle cevap
Manzara eşliğinde müzik ziyafeti

Manzara eşliğinde müzik ziyafeti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER