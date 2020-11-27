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27 Kasım 2020 Cuma 20:04:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 20:04:00

İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi! 3 ay süreyle ertelendi

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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınındaki hızlı artış nedeniyle dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri (genel kurul dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, dernek, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlik ve kooperatif etkinlikleri (genel kurul dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendiğini açıkladı.

Etiketler : dernek STK kamu kurumu meslek kuruluşları İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi
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