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03 Ekim 2020 Cumartesi 15:48:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 15:56:00

İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da devam eden Yıldırım-7 Operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lice kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hava destekli operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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