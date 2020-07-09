PKK'ya ağır darbe! 500 bin TL ödülle aranan 'Avareş' öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listedeki Musa Bulan
Kaynak: AA
Son dakika haberi... Van'ın Çatak kırsalında 28 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Gri Liste'deki Musa Bulan olduğu belirlendi
Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri listede yer alan "Avareş" kod adlı Musa Bulan olduğu tespit edildi.
Diğer teröristlerin sözde Botan saha YJA Star komutan yardımcısı Sarya kod adlı Meyri Kaplan ve Vejin kod adlı Besna Tuman olduğu belirlendi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 8 Haziran’da Van'ın Çatak ilçesi Belbuka Yaylası'nda, yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen ve 8 işçinin yaralandığı, 2 işçinin hayatını kaybettiği EYP'li saldırının failleri arasında oldukları bildirilmişti.
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