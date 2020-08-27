İçişleri Bakanlığı: Teslim olan terörist sayısı 141'e yükseldi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bu kapsamda, Ocak ayından itibaren ikna çalışmaları neticesinde teslim olan terörist sayısının 141'e yükseldiği kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları neticesinde; bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor. Bu kapsamda bugün, Jandarma ve Emniyetin ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2010 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubu ile birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 141’e yükseldi." denildi.
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