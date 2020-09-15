İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubu teslim oldu
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, Suriye'de faaliyet yürüten 2 örgüt mensubu bugün Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 153'e yükseldi."
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