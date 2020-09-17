İçişleri Bakanlığı: Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist ölü olarak ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, 'YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.' açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak-Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, 17 Eylül 2020 günü İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, 2 adet M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyon devam etmektedir.
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