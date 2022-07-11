İçişleri Bakanı Soylu'dan Senegalli aileye ziyaret

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11 Temmuz 2022 Pazartesi 00:49:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 00:49:00

İçişleri Bakanı Soylu'dan saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu.

Edinilen bilgiye göre Soylu, Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan Senegal asıllı Davut ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı.

Etiketler : bakan soylu istanbul Senegalli aile
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