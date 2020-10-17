İbrahim Kalın'dan flaş açıklama: Ermenistan bu katliamın hesabını verecek
Kaynak: Star
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir.' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a attığı füze hakkında sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Kalın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir.
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