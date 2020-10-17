İbrahim Kalın'dan flaş açıklama: Ermenistan bu katliamın hesabını verecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a attığı füze hakkında sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Kalın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir.