VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! "2 terörist etkisiz hale getirildi"
Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı
Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında dünya şampiyonu oldu
Yeniden ibadete açılan Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Sanayide düşük karbonlu üretim için yol haritaları hazırlanacak
İnsansız kara aracı BARKAN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi
23 Temmuz 2023 Pazar 11:47:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 11:47:00

İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi "trafik yoğunluğu" şikayetlerine neden oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, sürücülerin ve esnafın tepkisine neden oldu.

Beşiktaş'ta sürdürülen proje kapsamında meydandaki köprülü kavşağın kaldırılması, otobüs duraklarının yerinin değiştirilmesi ve alanın yeniden düzenlenmesi, bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdı. Dolmuş, minibüs ve taksi şoförleri ile esnaf ve bazı vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.

Dolmuş şoförü Olcay Sırma, çevre düzenlemesini eleştirerek, meydanın daha kullanışlı olması gerektiğini söyledi.

Projenin yeniden değişeceğini duyduğunu dile getiren Sırma, "Otobüsler yolun ortasında yer kaplıyor. Meydan düzenlemesinden sonra trafik daha da yoğunlaştı." dedi.

Taksi şoförü Mehmet Saka da çevre düzenlemesi kapsamında yapılanları doğru bulmadığını belirterek, "İyisini bilirler ama şu anki vaziyeti görmüyorlar galiba. Şu anki durum rezalet... 21. yüzyılda yaşıyoruz, insanlar hala kırmızı ışıkta geçiyor. Beşiktaş'a yakışan bir hareket mi bu? Beşiktaş üzerinde büyük bir eksiklik var. Bunu kendileri de görüyordur, iyileştirmeyi de yapmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"YAPBOZ OYNUYORLAR"

Minibüs şoförü İsmail İnal ise trafik yoğunluğundan dolayı Yıldız'dan Beşiktaş Meydanı'na gelemediğini, yolun bu bölümünün 28 dakika sürdüğünü anlattı.

İnal, çalışmaların farklı yerlerde devam ettiğini belirterek, "Bir yukarı, bir aşağı çalışıyorlar. Yapboz oynuyorlar. Biri yapıyor, biri bozuyor. Yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Esnaf Aykut Oğuzhan Kara, Beşiktaş Meydanı'nda Sinan Paşa Camisi önündeki trafik ışıklarında yayaların çok fazla süre beklediğini ifade ederek, "Trafik ışığı kaldırılıp trafik akışı hızlandırılmalı. Üst geçit yapılırsa çok mutlu olurum." dedi.

Barbaros Bulvarı'nda çok fazla trafik ışığı olduğunu dile getiren Kara, iş yerine araçla geldiği için her sabah meydandaki trafiği çekmek zorunda kaldığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ'A BU TRAFİK YAKIŞMIYOR"

Projeye tepki gösteren vatandaşlardan Alaattin Akçay da ana arterin kesilmesinin yanlış olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın en güzel yerinde, en işlek cadde kesilmez. Gerçekten Beşiktaş'a bu trafik yakışmıyor. 35 senedir Beşiktaş'ta oturuyorum, esnafım. Tamam her şeyiyle yapılırsa çok iyi ama ben böyle bir proje görmedim. Kesinlikle yanlış bir proje. Ana yolu kestiler, burası otogar değil Beşiktaş Meydanı. Burası Anadolu'ya, Doğu'ya giden bir şey değil. Bu meydanı otogara çevirdiler, o yanlış."

Etiketler : istanbul büyükşehir belediyesi ibb beşiktaş meydanı şikayet çevre trafik
Hakaret davasını kazandı

Hakaret davasını kazandı
Peruk taktı

Peruk taktı
Havuzda başının üstüne düştü

Havuzda başının üstüne düştü
Anne-kız eğlence günü

Anne-kız eğlence günü
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
'Neyzen' buluşması

'Neyzen' buluşması
Terzi heyecanı

Terzi heyecanı
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Dijitale geçti

Dijitale geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX