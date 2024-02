"Ulaşım çilesi bitecek, deprem riski kalkacak"

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde basın kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldi. Murat Kurum, adaylığı ilk açıklandığında anketlerde geride gözüktüğünü ancak şu an 1,4 puan önde olduğunu açıkladı. Kurum, "CHP'nin anketi de böyle. Biz rehavete kapılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüklerini kaydeden Kurum, "İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul'un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu" diye konuştu.

PKK'DAN MEDET UMMAYIN



İmamoğlu'nu eleştiren Kurum, "Yolun sonu göründüğü için çaresizlik içinde. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kardan adamın saltanatı güneş doğana kadarmış. 31 Mart'ta İstanbul'a güneş doğacak" dedi. Bir soru üzerine Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den adaylığını geri çekmesini değerlendiren Kurum, "Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Baskı, talimat mı aldı? Karşı tarafta gördüğümüz bir kaos var. Baskı mı geldi, pazarlıklar mı var göreceğiz" ifadelerini kulandı. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun ittifak çağrısı ve tehdidine tepki gösteren Kurum, "Kimlerden medet umuyor açık ve net görüyoruz. Bir ittifak yapıyorsanız gizlemeyin, PKK'dan medet ummayın. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

İŞTE PROJLERDEN BAZILARI

"İstanbul'un gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbullunun beklediği deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa onun peşinden koşacağım" diyen Kurum, yapılacak projeler konusunda da şunları söyledi: "Dar gelirliye yönelik 100 bin sosyal konut yaparak hem konut kiralarıyla alakalı hem de kentsel dönüşümle ilgili bir vizyon ortaya koyuyor olacağız. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Evi kentsel dönüşüme girenleri burada misafir edeceğiz.Eğitime destek veren yönetim anlayışını sergiliyor olacağız. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteğinden, üniversite öğrencisine 10 bin lira burs desteğine, 0-6 yaş arası çocuklarıyla ailelerin ücretsiz ulaşımından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz ulaşıma, toplu ulaşımda öğrenciye yüzde 40 indirimden, spor yapmak isteyen gençlere sosyal alanlarda verilecek desteklere, üniversite okuyan öğrencilere part time gelir desteği sağlamış olacağız."

GENÇLERE EVLİLİK DESTEĞİ



"Emeklilerimize 2 bin 500 lira, işini kuracak kadınlarımıza 100 bin lira, evlenen gençlerimize 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz. Toplumun tüm kesimleriyle iç içe yönetim anlayışını sergiliyor olacağız."

HALK HER ŞEYİ GÖRÜYOR



Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini kopyaladığı yönündeki iddiaları üzerine Kurum şunları söyledi: "Kopya ifadesi hoş değil ama yine onların anlayacağı şekilde cevap vereyim. İyi olan şey kopyalanır, ortada iyi bir şey mi var ki kopyalayalım. İşte soruyorum onlara; mevcut yönetim 650 bin konut yaptı da biz mi görmedik? Mevcut yönetim 100 bin kiralık konut yaptı da biz mi kaçırdık? Hayır. İstanbul'un iki yakasına metrolar, tüneller yaptılar da, yerin altında olduğu için biz mi görmüyoruz? Yapılan tüneli bile kapatan, metro inşaatına hafriyat döken bir yönetim var karşımızda. Kendi küçük dünyalarında yaşıyorlar. O dünyadan çıkıp şöyle İstanbul'da neler oluyor bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Vatandaşımız her şeyi görüyor ve gerekeni yapacaktır."

SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLECEK



Murat Kurum, sahipsiz sokak hayvanları konusunun çözümsüz bırakıldığını belirterek, "Bunun için biz 39 ilçeye hayvan bakım merkezleri yapıp, iki yakada hayvanlarımızın bakımlarının, aşılamalarının, tedavilerinin ve kısırlaştırma işlemlerinin yapılacağı tesisleri bir an önce kazandıracağız" mesajı verdi.

TAKSİ PLAKA SAYISI ARTACAK



Taksi sorununu çözecek adımlar atacaklarını belirten Kurum, "Karmaşa kalkacak. Taksi plakası sayısını artıracağız. Herkes taksicilik yapmayacak. Eğitimle sertifikalandırma ve ödül ceza prim uyguladığımız sistemi uygulamaya geçireceğiz" bilgisini verdi.

NÜFUS ARTIŞI İSTEMİYORUZ



İstanbul'un gündeminde olmayan konuların gündemlerinde olmayacağını belirten Murat Kurum, İstanbul'un nüfusunun artmasını istemediklerini açıkladı. Kurum, "Depremi siyaset üstü görelim. İlk 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz. 10 yılda şehirde riski bertaraf edecek adımları atacağız" diye konuştu.

İSTANBUL KENDİ KENDİNE YETER



Murat Kurum'a vaatleri ve o vaatleri gerçekleştirecek bütçenin nasıl sağlanacağı yönündeki soru üzerine, "Çaba sarf ederseniz emin olun her şeyi yaparsınız. İstanbul kaynakları kendi kendine yetebilecek bir şehir. Her sokağı, her kaldırımı o kadar kıymetli ki, yeter ki siz bu değeri kullanmasını, bu değerin kıymetini bilin" dedi.

İŞ, PARTİLİYE DEĞİL EHLİNE VERİLMELİ



2019'da İBB'deki personel sayısının 78 bin olduğunu ifade eden Kurum şöyle devam etti: "2024'te 92 bin olmuş. İşe giriş 46 bin, işten çıkış 33 bin. Belediyenin yarısından fazlası değişmiş. Siz yönetiminizin yarısını değiştirdiğiniz bir yerden, iş bekleyemezsiniz. Önemli değil ki kim olduğu, hangi siyasi partiye gönül verirse versin hiç önemli değil. İlave kaynak üretebilir mi, bu işi bilir mi buna bakacaksınız."

Murat Kurum, Çatalca'da ziyaret ettiği Roman mahallesinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Kurum, ''Bu gülen yüzler, bu inanmış yürekler, bu tertemiz sineler İstanbul'un ta kendisidir. 1 Nisan'da kavuşacağız İstanbul'' dedi.