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26 Nisan 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2021 Pazartesi 10:00:00

TUSAŞ HÜRKUŞ-C'de ihracat müjdesi

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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 12 adet HÜRKUŞ-C'nin ihraç edileceğini duyurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Kontrat imzalanmadığı için söyleyemiyoruz ama 12 adet HÜRKUŞ ihraç edilecek." açıklamasında bulundu.

CNN Türk'te katıldığı programda soruları yanıtlayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 12 adet Hafif Taarruz Uçağı HÜRKUŞ-C modelinin ihracata yakın olduğunu duyurdu.

Hafif Taarruz Uçağı HÜRKUŞ-C'nin yakın zamanda ihracat başarısını yakalayacağını belirten Kotil, 'Kontrat imzalanmadığı için söyleyemiyoruz ama 12 adet HÜRKUŞ-c ihraç edilecek.' dedi.

Etiketler : TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil HÜRKUŞ-C Hafif Taarruz Uçağı
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